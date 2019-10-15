Сборная Украины победила команду Португалии в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:1. Мячи в составе победителей провели Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

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