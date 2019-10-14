Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира. Встреча группы В в Киеве завершилась со счетом 2:1. Голы забили Роман Яремчук (6-я минута) и Андрей Ярмоленко (27).

Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020

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