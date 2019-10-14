У украинцев отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев с пенальти забил Криштиану Роналду. Подопечные Андрея Шевченко, набрав 19 очков, выходят на Евро-2020 с первого места в группе B.

Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020

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