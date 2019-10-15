Футбол

РБКРБКСборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Сборная Украины победила команду Португалии в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:1. Мячи в составе победителей провели Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
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