В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию. Встреча на стадионе "НСК Олимпийский" в Киеве закончилась со счетом 2:1. На голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко гости ответили реализованным Криштиану Роналду пенальти.

Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

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