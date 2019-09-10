Футбол
LiveSport.ruСборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене». Счет в матче уже на 4-й минуте открыли нигерийцы — отличился Джо Арибо. На 34-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти, удвоив преимущество африканцев.
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Украина сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, Зинченко забил гол
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Голы Зинченко и Яремчука спасли сборную Украины от поражения в игре с Нигерией
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
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