17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

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