Украина завершила выступление в квалификациях к Евро-2020 без единого поражения, на первой строчке, с 6-ю победами и 20-ю набранными очками. Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B.

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

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