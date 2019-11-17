Футбол

REGNUMREGNUMСборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

Сербия — Украина
2 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
8′
Николай Матвиенко
Душан Тадич
9′
32′
Роман Яремчук
Неманья Радонич
34′
Александар Митрович
56′
Адем Ляйич
Мият Гачинович
69′
Неманя Максимович
Лука Миливоевич
76′
77′
Виктор Коваленко
Владимир Шепелев
77′
Виктор Цыганков
Артем Беседин
Неманья Радонич
Сергей Милинкович-Савич
82′
Александар Коларов
84′
88′
Руслан Малиновский
Евгений Шахов
90′+3′
Артем Беседин
Украина завершила выступление в квалификациях к Евро-2020 без единого поражения, на первой строчке, с 6-ю победами и 20-ю набранными очками. Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B.
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