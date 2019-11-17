Футбол
REGNUMСборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
|8′
Николай Матвиенко
Душан Тадич
|9′
|32′
Роман Яремчук
Неманья Радонич
|34′
Александар Митрович
|56′
Адем Ляйич
Мият Гачинович
|69′
Неманя Максимович
Лука Миливоевич
|76′
|77′
Виктор Коваленко
Владимир Шепелев
|77′
Виктор Цыганков
Артем Беседин
Неманья Радонич
Сергей Милинкович-Савич
|82′
Александар Коларов
|84′
|88′
Руслан Малиновский
Евгений Шахов
|90′+3′
Артем Беседин
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
12
Райкович
19
Максимович
18
Миленкович
11
Коларов
15
Родич
10
Тадич
8
Гудель
14
Гачинович
4
Миливоевич
20
Милинкович-Савич
9
Митрович
12
Пятов
21
Караваев
22
Матвиенко
4
Кривцов
16
Миколенко
11
Беседин
13
Шепелев
5
Сидорчук
17
Шахов
7
Ярмоленко
9
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Украина завершила выступление в квалификациях к Евро-2020 без единого поражения, на первой строчке, с 6-ю победами и 20-ю набранными очками. Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B.
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