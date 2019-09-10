Футбол
РИА НовостиСборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
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Украина сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, Зинченко забил гол
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Голы Зинченко и Яремчука спасли сборную Украины от поражения в игре с Нигерией
Sportbox.RUвчера в 16:24
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