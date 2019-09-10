Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
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Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче

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Украина сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, Зинченко забил гол

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

Украина избежала поражения от Нигерии, забив два гола за две минуты

Sport24.ruвчера в 16:25

Сборная Украины с помощью арбитра отобрала победу у Нигерии

Евро-футбол.рувчера в 16:25

Голы Зинченко и Яремчука спасли сборную Украины от поражения в игре с Нигерией

Sportbox.RUвчера в 16:24

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 16:38

Украинские футболисты не смогли обыграть Нигерию

Вести.Ruвчера в 18:33
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:54, Вашингтон
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Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
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Компания Apple представила iPhone 11, iPad 7 и Apple Watch series 5

ИнфоСМИ вчера в 15:41
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Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия вчера в 21:25
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Армия и оружие

Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров

До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro вчера в 18:37
Политика

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Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
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Медики назвали продукты, способствующие развитию артрита, подагры, остеоартроза и других ревматических болезней.
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Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов

Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 09 сентября в 11:00
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru 09 сентября в 16:31
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Индия продолжит попытки установить связь с пропавшим на Луне модулем

РЕН ТВ 08 сентября в 01:00
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Путин уволил 30 генералов и полковников

В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
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Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
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Взрослые горные гориллы поплескались в воде

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Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета

Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
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Разработчик робота «Федора» рассказал, что ждет его в будущем

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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
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В Иркутской области потушили все лесные пожары

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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
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