Футбол
РИА НовостиСборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
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Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Технологии
Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости 17:35
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала, что Прохор Шаляпин к ней приставал
Сегодняшний выпуск ток-шоу «На самом деле» был посвящен Прохору Шаляпину и его экс-возлюбленной Татьяне Гудзевой, которая уверяет, что родила от певца ребенка.
Вокруг ТВ 10:11
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
Интерфакс 20:47
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Путешествия
В России увеличилось число медицинских туристов
По ее данным, в 2016 году лечение на российских оздоровительных курортах получили 35 тысяч иностранных граждан, в 2017 году этот показатель составил 120 тысяч человек, в 2018 году он увеличился до 300 тысяч иностранных туристов, а за первые шесть месяцев этого года медицинскими туристами стали 530 тысяч иностранцев.
Аргументы и Факты 13:13
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс вчера в 04:52
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Общество
Беглов рассказал о благоустройстве парков и скверов Петербурга
Об успехах программы благоустройства парков, скверов и других зеленых зон Беглов рассказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Экономика сегодня 13:03
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru 16:12
Здоровье
В Свердловской области растет смертность от онкологии
В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
ФедералПресс 07:25