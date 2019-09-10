Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
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Украина сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, Зинченко забил гол

Спорт-Экспресс16:33

Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче

Чемпионат16:23

Украина избежала поражения от Нигерии, забив два гола за две минуты

Sport24.ru16:25

Сборная Украины с помощью арбитра отобрала победу у Нигерии

Евро-футбол.ру16:25

Голы Зинченко и Яремчука спасли сборную Украины от поражения в игре с Нигерией

Sportbox.RU16:24

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

РИА Новости16:38

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией

LiveSport.ru16:21
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Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Общество

В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

РБК 12:23
Общество

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 16:17
Экономика

Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября

Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском вчера в 05:31
Наука

Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Происшествия

Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд

Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд.
Невские Новости 06:43
Общество

Москвичей начнут информировать о прививках по СМС

Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия

Более 30 паломников погибли в давке в Ираке

Интерфакс 16:42
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Политика

Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд 06:30
Общество

Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы

Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Экономика

Глава ПФР одобрил проект новой системы пенсионных накоплений

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов поддержал проект системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложил Минфин.
iReactor вчера в 12:41
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Политика

Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги

Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Происшествия

Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
Интерфакс 13:56
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским

Газета.Ru 16:02
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Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.
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Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram

Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
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США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций

Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
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