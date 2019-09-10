Футбол
РИА НовостиСборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Экономика
Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском вчера в 05:31
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Происшествия
Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд
Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд.
Невские Новости 06:43
Общество
Москвичей начнут информировать о прививках по СМС
Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
Интерфакс 16:42
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Политика
Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд 06:30
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Экономика
Глава ПФР одобрил проект новой системы пенсионных накоплений
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов поддержал проект системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложил Минфин.
iReactor вчера в 12:41
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Происшествия
Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом
Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
Интерфакс 13:56
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Газета.Ru 16:02
Единоборства
Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.
Известия 15:43
Политика
Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Шоу-бизнес
Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram
Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
Телепрограмма 11:15
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58