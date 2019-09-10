Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

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