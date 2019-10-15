Футбол
ЧемпионатСборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы
Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в своей истории. Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил на Украине и в Польше, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. В 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Общество
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RT на русском вчера в 08:43
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Авто
В линейке Kia может появиться кроссовер дешевле Seltos
Примечательно, что модель будет не только компактнее, но и дешевле паркетника Seltos, который в следующем году появится в России.
Новые автомобили вчера в 10:38
Футбол
Мостовой раскритиковал назначение «по знакомству» Тедеско в «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Доменико Тедеско.
Профиль вчера в 13:21
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Футбол
Черчесов: «Дзюба взрослеет, ему надо просто не мешать»
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ProstoProSport вчера в 23:38
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
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Известия вчера в 08:57
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Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни
"Путин не хочет, чтобы Россия озверела" Мораторий на смертную казнь действует в РФ с тех пор, как страна вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 14 октября в 12:49
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС 13 октября в 22:50
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings вчера в 13:31
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 14 октября в 11:26
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Происшествия
Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет
ТАСС вчера в 16:48
Экономика
Бюджет Южно-Сахалинска предложено уменьшить на 848 миллионов
16 октября на втором заседании комитета по экономике и бюджету городской думы Южно-Сахалинска было предложено уменьшить муниципальный бюджет 2019 года на 848 088 800 рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 22:27
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Народные новости вчера в 20:10
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Футбол
Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.
Нева Спорт вчера в 13:59
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Волгоградская правда вчера в 07:06
Здоровье
Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».
Газета Кемерова вчера в 23:18
Политика
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Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. Об этом 16 октября сообщило издание РБК.
Известия вчера в 20:56
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
Lenta.ru 00:27
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34