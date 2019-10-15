Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в своей истории. Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил на Украине и в Польше, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. В 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы

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