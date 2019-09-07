Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола. Гости дважды отличились в первом тайме и еще один раз — после перерыва.

Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020

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