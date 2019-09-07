Футбол

РБКРБКСборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020

Литва — Украина
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ЛФФ»
7′
Александр Зинченко
27′
Марлос
Паулюс Голубицкас
Викинтас Сливка
52′
60′
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
61′
Руслан Малиновский
Гедрюс Матулявичюс
Мантас Куклис
63′
65′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
Федор Черных
Каролис Лаукжямис
68′
73′
Виталий Миколенко
80′
Руслан Малиновский
Роман Безус
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола. Гости дважды отличились в первом тайме и еще один раз — после перерыва.
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