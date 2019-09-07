Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruГол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Литва — Украина
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ЛФФ»
7′
Александр Зинченко
27′
Марлос
Паулюс Голубицкас
Викинтас Сливка
52′
60′
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
61′
Руслан Малиновский
Гедрюс Матулявичюс
Мантас Куклис
63′
65′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
Федор Черных
Каролис Лаукжямис
68′
73′
Виталий Миколенко
80′
Руслан Малиновский
Роман Безус
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
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