Футбол
ProstoProSportСборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Политика
В Израиле перехватили две ракеты
На юге Израиля были перехвачены две ракеты, которые были выпущены из сектора Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:29
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль 11:35
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.
Красная весна 14:14
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс 16:42
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Политика
Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле
Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Экономика
Страховщикам ОМС могут урезать доход
Разработчики законопроекта отмечают, что предлагаемые ими изменения позволят использовать средства обязательного медицинского страхования не на пополнение доходов страховых медицинских организаций, а непосредственно на оплату медицинской помощи, поскольку деньги будут возвращаться в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Парламентская газета вчера в 17:32
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Интерфакс 06:36
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
Здоровье
Пять центров по борьбе с раком откроют до конца этого года в Приморье
"До конца этого года в Приморье должны открыться пять центров по борьбе с раком: по одному в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке – в девятой и шестой поликлиниках", – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.
PrimaMedia.ru 20:04
Экономика
Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России
Антон Дроздов положительно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
KrasnodarMedia вчера в 13:10
Армия и оружие
Силовики в Египте обезвредили сеть террористов
Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17