Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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