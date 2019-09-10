Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

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