Футбол
ProstoProSportСборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев объявил о выходе из партии «Справедливая Россия»
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев объявил о выходе из партии «Справедливая Россия», где он должен был стать зампредом.
Эхо Москвы 15:31
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Политика
Помпео прокомментировал увольнение Болтона
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим советником президента США Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы.
RT на русском 14:12
Происшествия
Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве
Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.
РБК 18:12
Происшествия
Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Ведомости 15:26
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
Коммерсантъ 14:31
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты
LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync
Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
iXBT.com 05:59
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак нежно поздравила Максима Виторгана с днем рождения
В честь дня рождения своего бывшего супруга Максима Виторгана телеведущая Ксения Собчак опубликовала весьма трогательный пост, в котором она поздравила его с праздником особенным образом.
ГлобалМСК.ру 13:15
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
«Крылатая пехота» получит уроки миротворчества в Индонезии
В Республике Индонезия на базе Центра по миротворчеству и безопасности (полигон Сентул, г. Багор) проходит совместное учение экспертной рабочей группы по миротворчеству Совещания министров обороны стран–членов АСЕАН и диалоговых партнёров.
Красная звезда 17:30
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:44
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50