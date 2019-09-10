Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Культура Умер фотограф-документалист Роберт Франк Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.

Политика Помпео прокомментировал увольнение Болтона Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим советником президента США Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы.

Происшествия Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.

Происшествия Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Гаджеты LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.

Спорт Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.

Шоу-бизнес Ксения Собчак нежно поздравила Максима Виторгана с днем рождения В честь дня рождения своего бывшего супруга Максима Виторгана телеведущая Ксения Собчак опубликовала весьма трогательный пост, в котором она поздравила его с праздником особенным образом.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие «Крылатая пехота» получит уроки миротворчества в Индонезии В Республике Индонезия на базе Центра по миротворчеству и безопасности (полигон Сентул, г. Багор) проходит совместное учение экспертной рабочей группы по миротворчеству Совещания министров обороны стран–членов АСЕАН и диалоговых партнёров.

Армия и оружие Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Политика США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.