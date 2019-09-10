Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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Украина сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, Зинченко забил гол

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