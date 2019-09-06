Футбол
Газета.RuСборная Уругвая вырвала победу у Коста-Рики
Победу гостям на 90-й минуте принес гол Хонатана Родригеса. В ночь на 11 сентября уругвайцы проведут еще один товарищеский матч. Их соперником будет сборная США, которая ранее разгромно проиграла Мексике (0:3).
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Коста-Рика — Уругвай. Прогноз (к. 4.6) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года
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