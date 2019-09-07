Победу гостям на 90-й минуте принес гол Хонатана Родригеса. В ночь на 11 сентября уругвайцы проведут еще один товарищеский матч. Их соперником будет сборная США, которая ранее разгромно проиграла Мексике (0:3).

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