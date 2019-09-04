Футболисты сборной Японии переиграли команду Парагвая в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в четверг в японской Касиме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Юя Осако (23-я минута) и Такуми Минамина (30).

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