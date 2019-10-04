Сборная Южной Африки обыграла Италию на Кубке мира по регби. Встреча завершилась со счетом 49:3. Благодаря этой победе команда ЮАР возглавила группу В, итальянцы опустились на второе место.

Сборная ЮАР обыграла Италию на Кубке мира по регби

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