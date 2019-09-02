Футбол
Матч ТВГоловин приехал в расположение сборной России
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Наука
Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление
Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.
Naked Science 29 августа в 20:02
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в воскресенье, 1 сентября.
РБК вчера в 15:52
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ вчера в 19:08
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Политика
В России вступили в силу новые правила призыва в армию
В России в воскресенье 1 сентября вступили в силу изменения, внесенные в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Политика
Boeing 737 MAX может не возобновить полеты до Рождества
Трения между Boeing Co. и международными регуляторами воздушной безопасности угрожают новыми задержками возобновления полетов лайнера 737 MAX, сообщили информированные источники в правительстве и профсоюзе пилотов.
ПРАЙМ 07:43
Авто
Раскрыта дата выхода и стоимость «спортивной» Lada Granta Drive Active
В моторную линейку входят 1,65-литровые моторы с мощностью 87, 98 и 106 л.с. Тем временем в Сети появились первые фотографии LADA Vesta Coupe.
CarsWeek.ru 14:38
Здоровье
Отделение первичного психотического эпизода открылось в Подмосковье
Открытие первого в регионе отделения первичного психотического эпизода состоялось в Подмосковье.
Подмосковье Сегодня 10:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35