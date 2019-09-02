Футбол

Матч ТВМатч ТВГоловин приехал в расположение сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к сборной России.
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Головин прибыл в сборную России. Вся команда в сборе

Спорт-Экспресс15:17

Головин прибыл в расположение сборной России

Sport24.ru15:23

Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России

Газета.Ru15:49

Головин приехал в расположение сборной России

Матч ТВ15:38

Головин приехал в расположение сборной России

Sportbox.RU15:38

Головин прибыл в расположение сборной России

Чемпионат15:14

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам отбора на ЧЕ без Черышева и Головина

ТАСС05:59
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление

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Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии

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Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

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АСТВ вчера в 19:08
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

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Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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В России вступили в силу новые правила призыва в армию

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Шоу-бизнес

Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

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"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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