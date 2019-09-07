Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.

Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции

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