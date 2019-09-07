Футбол

РБКРБКСборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции

Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На «Стад де Франс» вместо гимна Албании включили гимн Андорры. А потом диктор перепутал Албанию с Арменией

Sports.ruвчера в 19:26

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн. Они отказывались играть

Чемпионатвчера в 15:17

На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна

РИА Новостивчера в 15:21

Французы по ошибке включили гимн Андорры на матче с Албанией, а потом извинились перед Арменией (видео)

Матч ТВвчера в 16:59

Сборной Албании по ошибке поставили гимн Андорры, а извинились перед армянами. Главное в отборе Евро

Sport24.ruвчера в 17:12

Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут

Евро-футбол.рувчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Футбол

Стерлинг: сейчас 2019 год, а мы продолжаем говорить о расизме

Вингер «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в современном мире.
Чемпионат 04:18
Политика

МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму

Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
Известия 06:14
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Авто

Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем

«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Автоновости дня 01:00
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Sports.ru 06:54
Общество

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться

Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Кино

Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова

Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Финансы

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%

Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%

Говорит Москва 04:19
Игры

Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel

В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру вчера в 08:15
Баскетбол

Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ

В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Армия и оружие

Где находится главная база российского флота

Парламентская газета вчера в 17:22
Армия и оружие

Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха

Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Политика

Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%

В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
Политика

ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
ТАСС 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное