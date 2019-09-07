Футбол
РБКСборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
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На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией
Спорт-Экспрессвчера в 15:03
Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут
Евро-футбол.рувчера в 14:53
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Стерлинг: сейчас 2019 год, а мы продолжаем говорить о расизме
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МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму
Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
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В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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В Москве задержали координатора движения «Голос»
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От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
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Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
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Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
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Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
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Говорит Москва 04:19
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Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру вчера в 08:15
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Армия и оружие
Где находится главная база российского флота
Парламентская газета вчера в 17:22
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
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Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
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Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%
В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
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ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России
8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
ТАСС 01:57