Футбол
ГЛАС.RUСборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Павел Колобков признает, что это сложная задача, так как сейчас во всем мире все играют в футбол как профессионалы. Но также он заявил, что у России все получается, поэтому нет ничего невозможного. Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
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Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
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WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Транспорт
Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров
Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».
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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Политика
Лидер Ирана назвал условие для начала переговоров с США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран может начать переговоры с Вашингтоном после того, как США снимут антииранские санкции, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Общество
Депутаты поддержали запрет на кальянные в жилых домах Петербурга
Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, который запретит открывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Политика
Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев
В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Происшествия
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских
Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала слухи об изменах Тимати
В 2015-м стало известно о романе Тимати с другой моделью — Анастасией Решетовой.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»
Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Космос
В США предрекли «начало конца» России как космической державы
С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.