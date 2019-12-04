Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUСборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Павел Колобков признает, что это сложная задача, так как сейчас во всем мире все играют в футбол как профессионалы. Но также он заявил, что у России все получается, поэтому нет ничего невозможного. Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
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Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

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Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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