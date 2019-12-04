Павел Колобков признает, что это сложная задача, так как сейчас во всем мире все играют в футбол как профессионалы. Но также он заявил, что у России все получается, поэтому нет ничего невозможного. Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.

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Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

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Происшествия Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

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