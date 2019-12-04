Министр спорта России Павел Колобков поставил перед сборной России по футболу задачу попасть в первую десятку рейтинга ФИФА. Об этом чиновник заявил журналистам на пресс-конференции мероприятия «Спорт — норма жизни», которая проводится Минспортом совместно с РПЛ.

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Футбол Месси получил свой шестой «Золотой мяч» Нападающий, который играет в «Барселоне» и выступает за национальную сборную Аргентины, был награжден в шестой раз, и тем самым стал самым титулованным футболистом мира.

Здоровье Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.

Общество Уральский полпред попросил Москву вернуть деньги Свердловской области Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время большого совещания о реализации нацпроектов в Свердловской области вступился за местных чиновников, попросив у федерального правительства дополнительные средства для региона.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Авто Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили Руководители корейского автомобильного концерна Hyundai заявили о том, что планируют инвестировать в производство электрифицированных машин более 17 млрд долларов.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Гаджеты За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Технологии Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.

Общество В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.

Политика Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными по схеме «всех на всех» до конца года, об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Происшествия После приема заместителя Генпрокурора РФ чиновники администрации Саратова стали фигурантами дела о мошенничестве «Поводом к прокурорскому вмешательству стало поручение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева о проведении проверки исполнения федерального законодательства, данное прокуратуре Саратовской области по итогам личного приема граждан», — уточнили в Генпрокуратуре.