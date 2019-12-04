Футбол
ГЛАС.RUСборной России поставлена задача: войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Павел Колобков признает, что будет сложно, так как сейчас во всем мире все играют в футбол профессионалы. Но он заявил, что у России все получается, потому что в мире нет ничего невозможного. Напомним, в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
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Известный врач Александр Мясников в телевизионной передаче «О самом главном» озвучил лекарственные препараты, прием которых может быть очень опасным для пожилых людей.
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже
Украинские спасатели пытаются установить местонахождение десяти человек из-за пожара в одесском колледже, сообщил на брифинге в среду директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.
Экономика
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100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Политика
Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Космос
Солнечные вспышки в режиме реального времени
Политика
В Крыму отдали должное позиции президента Казахстана
Отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма с Россией аннексией закономерен, отметил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Армия и оружие
Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4
У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Общество
Coca-Cola и PepsiCo снизят количество сахара в напитках в России
Помимо обязательства снизить содержание сахара в напитках, Кодекс добровольных обязательств содержит условие о введении в ассортимент напитков в упаковках менее 500 мл, размещении информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и другие.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Кино
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при
В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Здоровье
Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза
Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.