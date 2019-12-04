Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUСборной России поставлена задача: войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Павел Колобков признает, что будет сложно, так как сейчас во всем мире все играют в футбол профессионалы. Но он заявил, что у России все получается, потому что в мире нет ничего невозможного. Напомним, в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
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Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

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