Футбол
РамблерСборную Грузии возмутила песня Меладзе
Сборная Грузии по регби раскритиковала организаторов Кубка мира из-за песни Валерия Меладзе. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, организаторы несколько раз во время игры с Уругваем включали песню Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке.
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World Rugby принес извинения сборной Грузии за песню на русском языке на Кубке мира-2019
Sports.ruвчера в 13:52
Международная федерация регби извинилась перед сборной Грузии за песню Меладзе
Чемпионатвчера в 15:14
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Известия вчера в 15:47
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Энергетика
В Китае обнаружено новое крупное месторождение нефти
Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с «Сафари-парком»
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе брифинга с журналистами высказал свою позицию по ситуации вокруг «Сафари-парка», законность возникновения права частной собственности на землю под которым власти города сейчас оспаривают в суде.
Деловая газета. Юг 04:49
Авто
Грузовик УАЗ «Профи» получил модификацию в виде самосвала
Стоимость нового самосвала пока не объявлена. Напомним, цена стандартного бортового грузовика УАЗ Профи равна 825 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
Политика
Партия бывшего канцлера Австрии Курца победила на выборах
По предварительным итогам досрочный парламентских выборов в Австрии, побеждает Консервативная Австрийская народная партия во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.
Страна Советов on-line 03:41
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за сувенирные деньги
28-летнего екатеринбуржца задержали в Таиланде за сувенирные деньги.
ТагилСити.ру 00:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Футбол
Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Армия и оружие
МИД России объявил об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Накануне глава МИДа арабской республики Валид Муаллем заявил, что именно там находится самая большая группировка иностранных боевиков.
Говорит Москва вчера в 13:29
Общество
Завершился митинг в центре Москвы
На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".
Вести.Ru 29 сентября в 10:38
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Экономика
Минфин изменит налогообложение богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому подход к налогообложению богатых россиян изменится.
Газета.Ru 04:56
Политика
Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Здоровье
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Гаджеты
В смартфонах Samsung может появиться спектрометр
Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
3DNews вчера в 00:41
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 29 сентября в 10:22
Происшествия
Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе
Актер Павел Устинов рассказал РБК обстоятельства своего задержания на акции протеста 3 августа, после которого его обвинили в вывихе плеча сотруднику Росгвардии Александру Лягину.
РБК вчера в 12:55
Армия и оружие
СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток
Известия вчера в 21:09