Футбол

РЕН ТВРЕН ТВГрузинские регбисты оскорблены песней Меладзе в Японии

Грандиозным скандалом обернулся выбор песни на кубке по регби в Японии. Команда Грузии сильно обиделась. А задела чувства грузинских регбистов композиция Валерия Меладзе.
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Международный регбийный Союз посчитал российского певца – грузинским

Sputnik Грузия07:06

Грузины раскритиковали организаторов ЧМ по регби за музыку Меладзе

Матч ТВ08:48

Скандал на Кубке мира по регби. В Японии на игре сборной Грузии включили песню Меладзе на русском

Sport24.ru07:37

World Rugby принес извинения сборной Грузии за песню на русском языке на Кубке мира-2019

Sports.ru13:52

Грузинские регбисты протестуют из-за песни Меладзе на русском языке

РИА Новости07:04

Организаторы Кубка регби извинились перед сборной Грузии за песню Меладзе

Газета.Ru08:02

Регбисты Грузии возмутились песней Меладзе на русском языке

РБК01:27
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Футбол

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был обвинён «в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях».
Евро-футбол.ру 13:42
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Футбол

«Спартак» отправил в отставку Кононова

Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит автопилот от S-Class

Новое поколение седана Mercedes-Benz C-Class получит технологии от флагманского S-Class, на базе которого построен роскошный Mercedes-Maybach.
Motor 09:53
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Финансы

Подсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Происшествия

На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата

Российская газета 04:40
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Футбол

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 14:00
Музыка

Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов

Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.
KM.ru 28 сентября в 09:09
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Армия и оружие

Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз

Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:11
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 14:11
Наука

Мыши на высокожировой диете родили сообразительное потомство

Ученые выяснили, что, если кормить беременных мышей кормом с высоким содержанием жиров, то когнитивные способности их потомства будут выше.
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Политика

Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа

Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
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