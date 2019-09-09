Матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков

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