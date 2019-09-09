Футбол
Спорт-ЭкспрессСборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Наука
Археологи нашли в Туве «женский айфон» возрастом более 2 тысяч лет
Пояс найденной женщины украшен китайскими монетами, которые чеканились 2 137 лет назад.
РЕН ТВ 11:22
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Наука
Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии
Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице
Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 17:08
Наука
Живые крокодилы помогают понять анатомию динозавров
Результаты позволяют создать новую теорию, улучшающую понимание анатомии головы тираннозавра рекс.
XXII век 07:30
Футбол
Станислав Черчесов: «Шесть очков давали, и мы их взяли»
Российская газета 19:12
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета вчера в 12:56
Авто
Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой
От стандартной A7 новинка отличится электрифицированная силовой установкой, в состав которой войдет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 248 лошадиных сил и электродвигатель с максимальной мощностью 141 л.с. Суммарная мощность гибридной установки составит 362 л.с. и 500 Ньютон-метров крутящего момента.
32CARS.ru 11:44
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Хоккей
Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб
На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Политика
Посвященная 75-летию освобождения Европы выставка откроется в Болгарии
В понедельник, 9 сентября, в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице Софии откроется документальная передвижная выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», которая посвящена 75-летию освобождения советскими солдатами Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.
Невские Новости вчера в 00:10
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Политика
Агента ЦРУ смогли вывезти из России только со второй попытки
Впервые попытку вывезти своего агента из России ЦРУ предприняло в 2016 году, но тогда, по данным The New York Times, шпион якобы отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
URA.Ru 22:37
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Здоровье
В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака
Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).
Комсомольская правда 14:56