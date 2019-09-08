Футбол
Pravda.RuСборную Казахстана в матче с Россией поддержат 500 болельщиков
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Сборную Казахстана в матче с Россией поддержат около 500 болельщиков. По словам главы пресс-службы, обычно федерация покупает порядка 300 билетов на гостевые матчи, но в Калининграде будет больше фанатов. Матч Россия - Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.
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