Футбол
REGNUMСборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail
Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала
RT на русском19 ноября в 08:17
Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?
Sport24.ru19 ноября в 14:35
Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА
Бомбардир.ру19 ноября в 08:32
Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года
Эхо Москвы19 ноября в 10:30
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