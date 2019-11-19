Футбол

REGNUMREGNUMСборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
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Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

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