с чего всё началось

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.

Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail

Общество Глава Минздрава уволила директора Центра наркологии имени Сербского Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новые правила медосмотра российских водителей.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Спорт Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после удаления опухоли Знахарь Александр Семёнович из передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, напророчил Заворотнюк ещё три недели болезни, после чего, по словам целителя, к Анастасии начнут возвращаться силы, организм пойдёт на поправку.