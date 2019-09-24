с чего всё началось

ЧМ-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря и станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который состоялся в России в 2018 году, сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив национальной команде Хорватии.

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022

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