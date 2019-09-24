Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСборную России могут не допустить до ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря и станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который состоялся в России в 2018 году, сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив национальной команде Хорватии.
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с чего всё началось
Если WADA решит ввести санкции, то Россия столкнётся с возможностью запрета участвовать и в ряде других спортивных мероприятий, помимо Олимпийских игр, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году, — пишет Newsweek
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