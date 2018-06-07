Футбол

Красная веснаКрасная веснаСборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC. По данным источника, это может произойти, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет снова отстранено.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?

Sport24.ru14:10

Россия может пропустить ЧМ-2022, если ВАДА отстранит РУСАДА – данные BBC

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СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 по футболу

РИА Новости04:18

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Sports.ru04:38

Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022

Спорт-Экспресс05:35

СМИ: ВАДА может отстранить сборную России по футболу от ЧМ-2022

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Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28
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От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

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Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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РИА Новости 21:38
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Ведомости 21:51
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При столкновении иномарок в Иркутске погибли два человека

Еще один пострадавший находится в больнице. Автомобили «Форд Фокус» и «Ауди А-7» столкнулись 24 сентября в 23:00 на улице Байкальская.
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Раскрыта причина срыва Соловьева

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Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
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