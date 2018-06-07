Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC. По данным источника, это может произойти, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет снова отстранено.

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.

Технологии Швейцарская компания закупит около тысячи пермских роботов «Промобот» В 2019–2024 гг. швейцарская компания Advanced Robotics закупит около тысячи российских сервисных роботов, произведенных пермской компанией «Промобот», и получит эксклюзивные права на их продажу по всему Евросоюзу.

Политика Полицейские получили право объявлять предостережения В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.

Здоровье В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками В индийском штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Матерью ребёнка является 24-летняя местная жительница.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Экономика ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о квалификации инвесторов.

Происшествия При столкновении иномарок в Иркутске погибли два человека Еще один пострадавший находится в больнице. Автомобили «Форд Фокус» и «Ауди А-7» столкнулись 24 сентября в 23:00 на улице Байкальская.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Общество Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.

Общество Бюджетникам повысят зарплату с 1 октября Зарплаты должны вырасти у нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые работают в бюджетных учреждениях.

Шоу-бизнес Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери 56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Экономика Контракт на первый танкер для «Арктик СПГ-2» подпишут в октябре Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября.

Хоккей «Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.

Политика Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН Ранее о необходимости реформировать СБ ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснив, что если структура будет работать по-старому, то она не будет «отражать изменившуюся геополитическую реальность».

Политика Верховный суд Британии признал незаконным решение премьера Джонсона Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

Шоу-бизнес Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым Актриса Кристина Асмус прокомментировала сообщения ряда средств массовой информации о расставании и разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Хоккей Голы Волкова и Сергачева не спасли «Тампу» от поражения У «Лайтнинг» голы на свой счет записали Александр Волков и Михаил Сергачев.

Кино Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.