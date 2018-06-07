Футбол
Красная веснаСборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC. По данным источника, это может произойти, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет снова отстранено.
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Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Технологии
Швейцарская компания закупит около тысячи пермских роботов «Промобот»
В 2019–2024 гг. швейцарская компания Advanced Robotics закупит около тысячи российских сервисных роботов, произведенных пермской компанией «Промобот», и получит эксклюзивные права на их продажу по всему Евросоюзу.
Ведомости вчера в 10:49
Политика
Полицейские получили право объявлять предостережения
В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Взгляд.ру 08:49
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Матерью ребёнка является 24-летняя местная жительница.
Газета Кемерова 21 сентября в 23:53
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Экономика
ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании
Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о квалификации инвесторов.
Ведомости 21:51
Происшествия
При столкновении иномарок в Иркутске погибли два человека
Еще один пострадавший находится в больнице. Автомобили «Форд Фокус» и «Ауди А-7» столкнулись 24 сентября в 23:00 на улице Байкальская.
ИркСиб 22:52
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер 13:01
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 19:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Общество
Бюджетникам повысят зарплату с 1 октября
Зарплаты должны вырасти у нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые работают в бюджетных учреждениях.
Мой Брянск 00:26
Шоу-бизнес
Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.
Медпульс 10:17
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Экономика
Контракт на первый танкер для «Арктик СПГ-2» подпишут в октябре
Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября.
Известия 22:28
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Политика
Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Ранее о необходимости реформировать СБ ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснив, что если структура будет работать по-старому, то она не будет «отражать изменившуюся геополитическую реальность».
REGNUM 22:16
Политика
Верховный суд Британии признал незаконным решение премьера Джонсона
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Взгляд.ру 06:17
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала сообщения ряда средств массовой информации о расставании и разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Вечерняя Москва 20:10
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Хоккей
Голы Волкова и Сергачева не спасли «Тампу» от поражения
У «Лайтнинг» голы на свой счет записали Александр Волков и Михаил Сергачев.
Спорт-Экспресс 21:46
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости вчера в 19:42
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Здоровье
Названы обычные продукты, которые могут запускать в организме воспаление
Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
MedikForum.ru 20:30
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20