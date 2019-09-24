Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникСборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?

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Россия может пропустить ЧМ-2022, если ВАДА отстранит РУСАДА – данные BBC

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Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28
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