По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.

Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

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