Футбол
Петербургский дневникСборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года
По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
Культура
«Культурный норматив» опубликовали без ведома руководства Минкультуры
Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
РИА Новости 14:55
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости 17:00
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Колчестеру» и вылетел из Кубка английской лиги
Футболисты клуба «Колчестер» в матче третьего раунда Кубка английской лиги переиграли «Тоттенхэм».
ProstoProSport 17:04
Общество
МЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Политика
Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
Военное дело 11:10
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.
Известия 14:59
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили вчера в 12:19
Политика
Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании одобрил решение эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, который сейчас захоронен в мемориале Долина Павших, посвященном жертвам гражданской войны.
Телеканал RTVI 07:31
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Кино
Вышел трейлер второй части «Притяжения» Федора Бондарчука
Действие второй части разворачивается спустя три года после событий «Притяжения»: у москвички Юли (Ирина Старшенбаум), которая вступила в контакт с пришельцем, начинают проявляться необычные способности.
Sunmag.me 11:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика
Министр торговли США уснул во время речи Трампа в ООН
Аргументы и Факты 16:26
Кино
В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 03:20
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Футбол
Голевой пас Месси помог «Барселоне» одолеть «Вильярреал»
Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен.
ProstoProSport 16:49
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Футбол
Дубль Головина принес «Монако» первую победу в сезоне
Дубль российского полузащитника Александра Головина принес «Монако» первую победу в сезоне.
РБК 17:18
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Авто
В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию
Тарантас Ньюс 05:23
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Политика
Зеленский намерен пригласить президента США на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25