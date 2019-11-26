Спорт

ЧемпионатЧемпионатСборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020

Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет.
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с чего всё началось

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря. В 2020 году в Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча чемпионата Европы, а в 2021 году — финал футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости12:02

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ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

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«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

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