Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря. В 2020 году в Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча чемпионата Европы, а в 2021 году — финал футбольной Лиги чемпионов.

с чего всё началось

Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет.

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020

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