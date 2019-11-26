Спорт

ProstoProSportProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020

Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.
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Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020

Спорт-Экспресс11:42

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости12:02

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

WADA не будет требовать отстранения России от Евро-2020

РБК12:02

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат10:27
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Tvoe-avto.com вчера в 07:48
Спорт

Колобков нашел противоречия в рекомендациях WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях есть «определенные противоречия».
Известия 09:24
Армия и оружие

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 11:52
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 07:20
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Футбол

Отец Кавани: сказал Эдинсону, что он никогда не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Луис Кавани, отец уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, заявил, что французский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов.
Чемпионат 12:22
Спорт

Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
Футбол

Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Общество

Роспотребнадзор дал советы покупателям в «черную пятницу»

Рекомендации относительно покупок в «черную пятницу» дали специалисты Роспотребнадзора 26 ноября на официальном сайте ведомства.
Красная весна 02:30
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Происшествия

В Иванове педагог подозревается в совращении учеников

Задержан преподаватель «Дома детского творчества №3» города Иваново, который подозревается в насилии и совершении развратных действий с несовершеннолетними учениками.
7 новостей 11:30
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru 11:24
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Общество

Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать за день

Москва 24 вчера в 21:48
Происшествия

Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Газета.Ru 14:02
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Футбол

Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Bookmaker-ratings.ru 12:18
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
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