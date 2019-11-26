Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.

Сборную России не отстранят от Евро-2020

Общество Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

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