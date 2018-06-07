Футбол
Sputnik ТаджикистанСборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает американский журнал Newsweek. Угрозой для участия сборную России в ЧМ-2022 стали новые проблемы РУСАДА. Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в подделке данных.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?
Sport24.ruвчера в 14:10
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
OAnews 23 сентября в 13:21
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия
Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
Местное время (г. Пермь) 07:37
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Экономика
Минсельхоз оценил ущерб российских аграриев от ЧС в регионах
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в регионах страны в 2019 году может составить 11 млрд рублей.
Известия 05:58
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Экономика
Средний потребительский кредит для пенсионеров вырос на 20%
В январе-августе 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в России достиг отметки в 180,4 тысячи рублей.
Российская газета 07:27
Политика
Путин назвал главную цель госуправления
Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.
Lenta.ru 07:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
В 2020 году решающая встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, в 2022 году – на «Арене Мюнхен» в Мюнхене и в 2024 году – на стадионе «Уэбмли» в Лондоне.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика
Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО).
Коммерсантъ 08:09
Армия и оружие
В США нашли способ сбить российскую ракету «Циркон»
Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" российского производства может обнаруживаться на удалении приблизительно 308 км американским радаром AN/SPY-1, которые устанавливаются, в частности, на ракетные крейсеры Военно-морских сил США типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут.
Московский Комсомолец 07:55
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Футбол
Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48