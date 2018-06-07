Футбол

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанСборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает американский журнал Newsweek. Угрозой для участия сборную России в ЧМ-2022 стали новые проблемы РУСАДА. Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в подделке данных.
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