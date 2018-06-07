Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает американский журнал Newsweek. Угрозой для участия сборную России в ЧМ-2022 стали новые проблемы РУСАДА. Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в подделке данных.

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Политика Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.

Экономика В РФ могут отменить комиссию за снятие денег в терминале чужого банка В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается, в частности, отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Баскетбол Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Здоровье Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Политика ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

Общество Греф назвал качества «человека будущего» Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.

Политика Правительство одобрило запрет на клетки в судах Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.

Политика ЗакС утвердил Анну Митянину на должность вице-губернатора На заседании в Заксобрании большинством голосов Анну Митянину утвердили на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Здоровье Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.

Футбол «Луч» выбил «Динамо» из Кубка России Во Владивостоке завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местным "Лучом" и московским "Динамо".

Экономика Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам Глава нижней палаты предложил обсудить вопрос о выделении средств регионам в начале года - это следует закрепить в виде нормативных актов.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Политика Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.

Экономика В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Армия и оружие В США предложили опасный способ перехвата ракет «Циркон» Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют реальную угрозу флоту США - в первую очередь авианосцам, для поражения которых они предназначены, считают военные эксперты Popular Mechanics.

Здоровье Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.