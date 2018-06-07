Футбол
Sputnik ТаджикистанСборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает американский журнал Newsweek. Угрозой для участия сборную России в ЧМ-2022 стали новые проблемы РУСАДА. Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в подделке данных.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?
Sport24.ruвчера в 14:10
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Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана вчера в 05:35
Экономика
В РФ могут отменить комиссию за снятие денег в терминале чужого банка
В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается, в частности, отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:12
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Баскетбол
Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира
Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
Советский спорт вчера в 08:30
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру 23 сентября в 10:21
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Политика
ЗакС утвердил Анну Митянину на должность вице-губернатора
На заседании в Заксобрании большинством голосов Анну Митянину утвердили на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Невские Новости 05:17
Здоровье
Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат
Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.
REGNUM 06:51
Футбол
«Луч» выбил «Динамо» из Кубка России
Во Владивостоке завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местным "Лучом" и московским "Динамо".
Вести.Ru 06:50
Экономика
Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам
Глава нижней палаты предложил обсудить вопрос о выделении средств регионам в начале года - это следует закрепить в виде нормативных актов.
Российская газета 04:13
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.
RuNews24.ru 02:47
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие
В США предложили опасный способ перехвата ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют реальную угрозу флоту США - в первую очередь авианосцам, для поражения которых они предназначены, считают военные эксперты Popular Mechanics.
Российская газета 05:08
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Кино
Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие»
Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.
Культуромания вчера в 10:14