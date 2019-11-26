Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руWADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020

Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
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ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

Спорт-Экспресс15:02

ВАДА прокомментировало возможное отстранение Санкт-Петербурга от проведения Евро-2020

Спорт день за днем14:24

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости12:02

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат10:27
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Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM вчера в 03:02
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Общество

Судно с немецкими урановыми отходами встало на якорь у Кронштадта

Отмечается, что судно привезло к Петербургу 80 контейнеров с урановыми "хвостами" – отходами обогащения урана.
Piter.tv 07:57
Политика

Путин и Зеленский обсудили передачу кораблей Украине

В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе.
Национальная служба новостей вчера в 23:17
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги

Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
ГлобалМСК.ру 07:57
Футбол

Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Футбол

Сёмин: в матче с «Байером» не было нашего, локомотивского, духа

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" (0:2).
Чемпионат 15:30
Гаджеты

Стали известны самые популярные смартфоны в России

Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Вечерняя Москва 14:13
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Хоккей

Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 01:59
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Somanyhorses 03:22
Политика

Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Футбол

Три команды РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ

В розыгрыше турнира примет участие восемь команд ФНЛ, включая лидера первенства «Ротор», а также 3-я и 4-я команды «Химки» и «Чертаново» соответственно, три клуба премьер-лиги (РПЛ), три — профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), уже знакомая по двум предыдущим розыгрышам «Рига», а также — впервые в истории — сборная России для игроков до 20 лет.
Матч ТВ 07:37
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Авто

Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Datsun отзывает с российского рынка для ремонта 1677 автомобилей on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
Известия 11:32
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Шоу-бизнес

Сердючка в слезах сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

Во вторниК, 26 ноября, стало известно о том, что певец Андрей Данилко покинул 10-й сезон украинского проекта "Х-Фактор".
Piter.tv 02:22
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
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