Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.

WADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020

Спорт день за днем

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Происшествия МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Политика Путин и Зеленский обсудили передачу кораблей Украине В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".

Футбол Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Гаджеты Стали известны самые популярные смартфоны в России Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.

Авто Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.

Политика Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.

Футбол Три команды РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ В розыгрыше турнира примет участие восемь команд ФНЛ, включая лидера первенства «Ротор», а также 3-я и 4-я команды «Химки» и «Чертаново» соответственно, три клуба премьер-лиги (РПЛ), три — профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), уже знакомая по двум предыдущим розыгрышам «Рига», а также — впервые в истории — сборная России для игроков до 20 лет.

Авто Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Datsun отзывает с российского рынка для ремонта 1677 автомобилей on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

Культура Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой» Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.