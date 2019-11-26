Футбол
ProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020
Сборная России по футболу не будет отстранена от Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, сообщает АFР со ссылкой на источник WADA. По предварительным данным, связано это с тем, что турнир не попадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA.
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Источник в ВАДА утверждает, что проведению Евро-2020 в Петербурге ничего не угрожает
Спорт день за днем11:15
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Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проблемы перехода Украины на европейское законодательства препятствуют продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Футбол
Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Здоровье
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Гаджеты
Honor представила V30 Pro: Kirin 990 5G и цена 550 долларов
Компания Honor представила на мероприятии в Пекине свои новые смартфоны — V30 и V30 Pro (на глобальном рынке они, как предполагается, выйдут под названиями Vera 30 и View 30).
Политика
Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным
В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Общество
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Происшествия
В Албании число жертв землетрясения достигло 18
Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Авто
В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Datsun
Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»
Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.