Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020

Сборная России по футболу не будет отстранена от Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, сообщает АFР со ссылкой на источник WADA. По предварительным данным, связано это с тем, что турнир не попадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA.
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Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020

Спорт-Экспресс11:42

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

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«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

Источник в ВАДА утверждает, что проведению Евро-2020 в Петербурге ничего не угрожает

Спорт день за днем11:15

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
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Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
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«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Honor представила V30 Pro: Kirin 990 5G и цена 550 долларов

Компания Honor представила на мероприятии в Пекине свои новые смартфоны — V30 и V30 Pro (на глобальном рынке они, как предполагается, выйдут под названиями Vera 30 и View 30).
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Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
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МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
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В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
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Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
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Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

RT на русском 10:23
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
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Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
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В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Datsun

Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
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Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
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Названы города России с лучшим качеством жизни

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Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»

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