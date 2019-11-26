Сборная России по футболу не будет отстранена от Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, сообщает АFР со ссылкой на источник WADA. По предварительным данным, связано это с тем, что турнир не попадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA.

Сборную России не отстранят от Евро-2020

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