Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020

Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.
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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости12:02

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

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ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

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Британские СМИ: Сборная России точно сыграет на Евро

Советский спорт10:48

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

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Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

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В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от жестокой расправы

В Белове сотрудники Росгвардии, вовремя приехавшие на сигналу «тревожной кнопки» спасли от расправы женщину, к которой вломился бывший сожитель.
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Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
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Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
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Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа 11:00
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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
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Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения

В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Росбалт вчера в 09:29
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Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
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Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России

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В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова

Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Uznayvse.ru 09:55
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У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще

Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
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На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Газета.Ru вчера в 07:26
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Общество

Четверо забайкальцев стали миллионерами, выиграв в лотерею в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Названы главные жертвы проблем в мировой торговле

Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
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Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
РБК 20:07
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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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