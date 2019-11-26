Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.

Сборную России не отстранят от Евро-2020

Общество Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.

Политика Жириновский пригрозил уничтожить Украину Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.

Политика Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

Киберспорт Роман Дворянкин покинет Virtus.pro Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Общество Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.