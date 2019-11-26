Футбол
ProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.
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Политика
Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
Происшествия
В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от жестокой расправы
В Белове сотрудники Росгвардии, вовремя приехавшие на сигналу «тревожной кнопки» спасли от расправы женщину, к которой вломился бывший сожитель.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Политика
Жириновский пригрозил уничтожить Украину
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Политика
Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США
Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Происшествия
Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье
На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова
Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Здоровье
У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще
Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Четверо забайкальцев стали миллионерами, выиграв в лотерею в 2019 году
За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Названы главные жертвы проблем в мировой торговле
Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
Футбол
Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.