Футбол

Реальное времяРеальное времяСборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года. Подобный вариант рассматривает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) как наказание из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
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Сборную России могут не допустить до участия в ЧМ-2022 по футболу из-за WADA

Sport24.ru04:04

СМИ: ВАДА может отстранить сборную России по футболу от ЧМ-2022

Sportbox.RU04:43

BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Sports.ru04:38

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 по футболу

РИА Новости04:18

В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Чемпионат08:33

Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28

Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

Реальное время04:12
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Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
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РИА Новости вчера в 22:31
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Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Независимая газета вчера в 11:15
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Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
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Какие страны пострадали от банкротства туроператора Thomas Cook

Больше всего от банкротства британского туроператора Thomas Cook пострадают курорты Испании (Канарские и Балеарские острова).
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