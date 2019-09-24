Футбол
Суть событийСборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Сборная России может быть отстранена от чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Это произойдёт, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против спортсменов из России. В этом случае они не смогут принимать участие во всех крупных международных соревнованиях.
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