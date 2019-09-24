Сборная России может быть отстранена от чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Это произойдёт, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против спортсменов из России. В этом случае они не смогут принимать участие во всех крупных международных соревнованиях.

Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре

Наука Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.

Политика Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Происшествия Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.

Общество Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.

Наука Сухие пятна крови расскажут о редких наследственных заболеваниях Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают метод диагностики по сухим пятнам крови редких заболеваний у новорожденных, в том числе фенилкетонурии, которая может привести к олигофрении.

Общество Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".

Путешествия Треть россиян провели дома летний отпуск Треть россиян (33%) остались дома во время своего отпуска и каникул летом 2019 года.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США «Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.

Авто Сбербанк начнет продавать автомобили Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.

Хоккей «Торпедо» прервало трехматчевую победную серию минского «Динамо» Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли минское «Динамо».

Политика Американский чиновник заснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Общество Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября Зарплаты бюджетников, которые не были затронуты «майскими указами» президента, с 1 октября повысится на 4,3%. По данным РИА Новости, средства на это заложены в федеральном бюджете.

Политика РФ, Иран и Турция обсудили заседание Конституционного комитета Сирии Министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН как страны-гаранты астанинского формата и обсудили проведение первого заседания Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

Армия и оружие В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира» В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».

Политика Госдепартамент США сформулировал мирный способ вернуть Крым Украине Украина сможет вернуть Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, если станет успешным государством.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.