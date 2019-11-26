с чего всё началось

Сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает BBC.

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

Спорт Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.

Политика Путин дал совет о выборе профессии школьникам Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300 Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.

Общество Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Политика МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400 Анкара никому не давала обязательств об отказе от установки и использования купленных в РФ систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

Происшествия Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Интернет Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.

Политика Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».