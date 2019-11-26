Футбол

REGNUMREGNUMСборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

Сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает BBC.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би
» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.
Телеканал 360°вчера в 17:14

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Россию могут отстранить от Евро-2020

Газета.Ru02:22

Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Телеканал 360°вчера в 17:14

Заденет ли допинговый скандал футбол? Под угрозой Евро-2020, финал ЛЧ и ЧМ-2022

Sport24.ru05:45

Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

Вести.Ru00:38

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

REGNUM02:40

Гендиректор РУСАДА считает, что Россию могут лишить участия в Евро

ProstoProSport01:05

Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

News.ru01:50
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Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300

Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.
Известия 02:50
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Политика

МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400

Анкара никому не давала обязательств об отказе от установки и использования купленных в РФ систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
РИА Новости 04:56
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ вчера в 12:53
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Интернет

Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов

Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Adindex.ru 02:26
Политика

Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.
Life.ru 04:47
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Политика

По инициативе Киева: о чем говорили Путин и Зеленский

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонную беседу по инициативе Киева.
РЕН ТВ вчера в 16:36
Футбол

Слуцкий может сменить «Витесс» на «Рубин» или «Динамо»

Metaratings 05:30
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Faktom вчера в 04:44
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Gazeta.SPb 01:49
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Политика

Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
BFM.ru 05:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru вчера в 07:10
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