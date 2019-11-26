Футбол
REGNUMСборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА
Сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает BBC.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.Телеканал 360°вчера в 17:14
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Спорт
Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300
Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400
Анкара никому не давала обязательств об отказе от установки и использования купленных в РФ систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов
Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Политика
Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Политика
По инициативе Киева: о чем говорили Путин и Зеленский
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонную беседу по инициативе Киева.
Футбол
Слуцкий может сменить «Витесс» на «Рубин» или «Динамо»
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Политика
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.