Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американский журнал Newsweek.

СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022

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