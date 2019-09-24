Футбол

ФАНФАНСМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022

Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американский журнал Newsweek.
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BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Sports.ru04:38

Россия может пропустить ЧМ-2022, если ВАДА отстранит РУСАДА – данные BBC

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СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 по футболу

РИА Новости04:18

Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28
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