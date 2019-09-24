Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСборную России могут не допустить до ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря и станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который состоялся в России в 2018 году, сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив национальной команде Хорватии.
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Newsweek: ВАДА может лишить сборную России ЧМ-2022 по футболу

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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

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В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
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Отряд воина-шамана прекратил поход на Москву и Путина

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Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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Происшествия

Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

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Вальверде рассказал о травме Месси

Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашнего поединка с «Вильярреалом» (2:1) в рамках шестого тура испанской Примеры прокомментировал вынужденную замену форварда Лионеля Месси в перерыве встречи.
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Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»

Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
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Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
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18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

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