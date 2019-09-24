Футбол
Vprognoze.ruСборную России могут не допустить до ЧМ-2022
ЧМ-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря и станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который состоялся в России в 2018 году, сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив национальной команде Хорватии.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?
Sport24.ruвчера в 14:10
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Энергетика
«Транснефть» раскрыла данные о содержании хлора в нефти «Роснефти»
С начала 2019 года «Роснефть» сдала в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» 131,1 млн тонн сырья со средневзвешенным содержанием ХОС (хлорорганических соединений) — 1,7 ppm.
Евразия Daily вчера в 07:21
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Политика
Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
RT на русском 01:55
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Здоровье
Спасти мир может умеренное употребление мяса и сахара
Live24 вчера в 02:57
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных
Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который регулирует маркировку и учет домашних животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
BFM.ru вчера в 19:01
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.
Московский Комсомолец 01:41
Экономика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19 млн 825 тыс. рублей.
Известия 02:07
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»
Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Происшествия
Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана
Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом.
REGNUM 02:25
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Наука
В Британии испытают водородный пассажирский самолет
Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
Актуальные Новости вчера в 06:47
Футбол
Вальверде рассказал о травме Месси
Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашнего поединка с «Вильярреалом» (2:1) в рамках шестого тура испанской Примеры прокомментировал вынужденную замену форварда Лионеля Месси в перерыве встречи.
Евро-футбол.ру 01:16
Хоккей
Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»
Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
РИА Новости 00:40
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат 23 сентября в 14:56