Футбол
Красная веснаСборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC. По данным источника, это может произойти, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет снова отстранено.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?
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