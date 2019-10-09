Футбол

Вести.RuВести.RuСборные Германии и Аргентины сыграли вничью

Германия — Аргентина
2 – 2
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Джошуа Киммих
11′
Серж Гнабри
15′
Кай Хавертц
22′
26′
Николас Отаменди
30′
Родриго Де Пауль
46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
71′
76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
83′
84′
Лукас Окампос
85′
Лукас Окампос
90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Что не помешало немцам выиграть первый тайм со счетом 2:0. На 16 минуте Серж Гнабри забил свой очередной мяч в составе сборной. Через 6 минут Гнабри вывел на удар Кая Хаверца, и тот отправил второй мяч в ворота южноамериканцев. Но во втором тайме сборная Аргентины отыгралась.
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